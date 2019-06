Дрожала и покачивалась: Меркель выглядела нездоровой на встрече с Зеленским

65-летняя канцлер Германии Ангела Меркель выглядела нездоровой, когда встретила президента Украины Владимира Зеленского в Берлине: она заметно дрожала и покачивалась.

Об этом, как передает "Европейская правда", пишет AP.

"Инцидент произошел во вторник днем, когда в жаркую погоду они стояли возле офиса Меркель, а военный оркестр играл национальные гимны. Меркель сложила руки перед собой, когда немецкий гимн начал играть и, казалось, не могла удержать свое тело от дрожи. После гимнов Меркель выглядела лучше, быстро прошла по красной дорожке с Зеленским в здание, останавливаясь, чтобы поприветствовать военный оркестр", - говорится в материале.

