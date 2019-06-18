Зеленский предложил посетить Крым и Донбасс тем, кто за снятие санкций с РФ

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский предложил тем, кто в Европе поддерживает снятие санкций с РФ, посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал выступающих за снятие санкций с РФ посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы увидеть последствия действий РФ, из-за которых эти санкции были введены.

"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который их туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский на совместном с Меркель брифинге во вторник в Берлине.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил о необходимости сохранения транзита российского газа через Украину как для Европы, так и для нашей страны.

"Сохранение транзита российского газа через Украину, его аккумулирование в украинских хранилищах - это гарантия энергетической безопасности и Украины, и Европы. Это цивилизованный метод обеспечения справедливого и безопасного европейского газового рынка", - сказал Зеленский на совместном с канцлером Германии Ангелой Меркель брифинге во вторник в Берлине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой газете Bild рассказал, что при возможной встрече со своим коллегой президентом РФ Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных Донбасса и Крыма. Глава украинского государства выразил надежду, что Крым в скорейшем времени вернется в состав Украины.