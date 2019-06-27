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Парламенту Чехии не удалось выразить недоверие правительству Бабиша

Парламенту Чехии не удалось выразить недоверие правительству Бабиша
12:18 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Парламент Чехии не смог набрать достаточное количество голосов для того, чтобы выразить вотум недоверия правительству Андрея Бабиша.

В парламенте Чехии не удалось собрать необходимое количество голосов для выражения вотума недоверия правительству Андрея Бабиша, которого обвиняют в коррупции. Голосование состоялось уже в ночь на четверг, 27 июня, после 17-часовых дебатов, сообщает DW.

"Голоса парламентариев разделились - 85 депутатов поддержали вотум недоверия, еще 85 выступили против из общего количества в 200 членов парламента. Остальные - отсутствовали или воздержались", - говорится в сообщении.

Как известно, 23 июня на улицах Праги сотни тысяч людей требовали немедленной отставки премьер-министра Андрея Бабиша, которого обвиняют в коррупции, а также проведения независимого расследования в отношении его. Эта акция стала самой массовой в Чехии со времен бархатной революции 1989 года.

Бабиша упрекают, что в 2007 году его холдинг Agrofert незаконно получил миллионные субсидии от Евросоюза, которые предназначались для поддержки малых предприятий.

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В Еврокомиссии считают, что в случае Бабиша имеет место конфликт интересов учитывая его политическую и деловую деятельность. Еврокомиссия может заставить компанию Бабиша вернуть полученные около 17,4 миллиона евро. Сам премьер отвергает все обвинения в свой адрес.

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Правительство, Андрей Бабиш, Вотум недоверия, Парламент Чехии, Недостаточно голосов.
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