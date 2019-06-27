Скачать
Четверг, 27.06.2019
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
США выделят $4 миллиона на строительство в Украине хранилищ для боеприпасов
США помогут со строительством хранилищ для боеприпасов в Украине
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа
Известная украинская певица объяснила, почему скрывает мужа

Жара в Европе продолжает ставить рекорды, она продолжится до конца июня

Жара в Европе продолжает ставить рекорды, она продолжится до конца июня
12:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: По прогнозам синоптиков, 27 июня во Франции, Испании, Италии и Швейцарии дневная температура может достигнуть выше 40 градусов жары.

Жара в Европе устанавливает новые июньские температурные рекорды, в четверг в нескольких странах она лишь усилится, сообщает в четверг телеканал BBC.

В среду несколько температурных рекордов были побиты в Германии, Польше и Чехии. К примеру, в городе Кошен в земле Бранденбург температура в середине дня достигла 38,6 градуса по Цельсию. Предыдущий июньский рекорд, установленный в 1947 году в городе Бюлерталь в земле Баден-Вюртемберг: тогда температура составила 38,5 градуса. В Польше в среду температурный максимум составил 38,2 градуса по Цельсию, что тоже стало рекордом для июня.

В четверг в ряде стран, например, во Франции, Испании, Италии и Швейцарии, столбик термометра может подняться выше отметки в 40 градусов по Цельсию.

В Италии наиболее сильная жара наблюдается в северной части страны. Так, в области Пьемонт температура в четверг может достигать 40-42 градусов по Цельсию, сообщает агентство АНСА. В областях Тоскана, Умбрия и Лацио пиковая температура может колебаться от 36 до 39 градусов по Цельсию, она затронет Рим, Флоренцию и Сиену.

Накануне в зоопарке Рима животным стали выдавать замороженные фрукты, чтобы облегчить их состояние в жару. Замороженные лакомства получили, в частности, медведи, носухи и лемуры. Жара в Италии продолжится и в пятницу.

Пик жары во Франции, как ожидается, придется на четверг и пятницу.

Французские метеорологические службы в четверг объявили о повышенном - "оранжевом" - уровне опасности из-за высокой температуры воздуха сразу в 78 департаментах страны. Эксперты отмечают, что такое количество департаментов впервые одновременно попали в категорию повышенного риска.

"В пятницу в некоторых местах может быть побит национальный рекорд", - сказала представитель французской службы прогнозов погоды Кристель Робер. Максимальная температура воздуха за всю историю наблюдений была зафиксирована на территории Франции в августе 2003 года. Тогда столбик термометра в провинции Гар поднялся до 44,1 градусов по Цельсию.

Во Франции из-за аномальной жары уже умерли 3 человека

Из-за жары в ряде крупных городов Франции ограничили движение автомобилей с высоким уровнем вредных выбросов. В частности, речь идет о Париже и его пригородах, Лионе, Марселе и Страсбурге.

В испанской Каталонии на фоне жары бушует пожар. Огонь бушует в провинции Таррагона с вечера среды. Он уже уничтожил 4 тыс. гектаров леса. Эксперты называют этот пожар одним из самых разрушительных в Каталонии за последние 20 лет, он может уничтожить до 20 тыс. гектаров леса, сообщает газета "Вангуардия".

Экстремальной жары ожидают в четверг в большей части Испании. В 30 из 50 испанских провинций власти предупреждают о высоких температурах.

В 7:00 по местному времени (8:00 мск) температура уже была выше 30 градусов по Цельсию в некоторых местах в провинции Наварра, на Балеарских островах и в автономном сообществе Страна Басков. На юге провинции Мадрид температура в четверг может достигнуть 41 градуса по Цельсию, сообщает газета "Мундо".

В Великобритании погода пока остается не слишком жаркой, так, температура в Лондоне равна 17 градусам по Цельсию. Однако, по прогнозу телеканала BBC, уже в субботу в большей части страны температура будет держаться на уровне 30 градусов по Цельсию, а в некоторых районах на юге достигнет 33 градусов.

Ожидается, что жара в Европе сохранится до конца июня или до начала июля, особенно сильно она затронет Францию и Испанию. Причиной такой жаркой погоды стали воздушные массы, пришедшие из Африки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Европа, Аномальная жара, Температурные рекорды, Жара в Европе, Побиты.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
02 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
03 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
04 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
05 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
В Украину идет резкое похолодание
Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии
Пострадавшим от паводка на Закарпатье дали отсрочку от армии
Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца
Сущенко находится ровно 1000 дней в плену
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала &quot;Сплетница&quot;
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала "Сплетница"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь