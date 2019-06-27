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Додон выступает за сотрудничество парламентов Молдовы и РФ

Додон выступает за сотрудничество парламентов Молдовы и РФ
16:36 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Игорь Додон заявил о работе над восстановлением сотрудничества между парламентами Молдовы и России.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о возобновлении полномасштабного сотрудничества между парламентами Молдовы и России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook, реагируя на выступление в Госдуме спикера молдавского парламента Зинаиды Гречаный.

"Отмечу, что это первое выступление руководителя парламента нашей страны с трибуны нижней палаты российского законодательного органа. Рад тому, что между парламентами двух стран восстанавливается полномасштабное взаимовыгодное сотрудничество", - отметил Игорь Додон.

Во время выступления в Москве Гречаный заявила, что это первый визит главы молдавского парламента в Госдуму РФ "за долгие последние годы" и выразила уверенность, что "немотивированный сбой в сотрудничестве между нашими странами практически преодолен".

Гречневый возглавляет Партию социалистов Молдовы, известную пророссийским направлением.

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"У нас есть уникальный шанс восстановить в полном объеме российско-молдавские отношения, как и отношения с другими нашими партнерами, которые пострадали из-за безответственности некоторых политиков", - сказала она, критикуя внешнеполитическую линию предыдущей власти.

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Молдова, Россия, РФ, Парламент Молдовы, Игорь Додон, Парламент России.
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