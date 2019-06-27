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НАТО адаптировало свою политику к космосу

НАТО адаптировало свою политику к космосу
17:50 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Генсек Альянса Йенс Столтенберг подчеркивает, что политика в сфере космоса не означает его милитаризацию.

Министры обороны стран-членов НАТО утвердили новую политику в сфере космоса, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг в сфере адаптации НАТО, утвердив новую всеобъемлющую политику в сфере космоса. Космическое пространство является важным элементом для обеспечения обороны и сдерживания со стороны Североатлантического союза – от возможности осуществления навигации и отслеживания сил до спутниковой связи обнаружения пуска ракет. Наша новая политика будет направлять наш подход к космосу, как в сфере возможностей, так и в отношении вызовов", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран-членов НАТО.

НАТО в этом году может добавить космос в список мест ведения войны

Генсек Альянса подчеркнул, что речь не идет о милитаризации космоса.

"Но мы можем сыграть важную роль в качестве площадки по обмену информацией, повышении оперативной совместимости и обеспечения предоставления необходимой поддержки для наших миссий и операций", - отметил Столтенберг.

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НАТО, Космос, Йенс Столтенберг, Альянс, Космическая сфера.
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