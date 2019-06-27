В Каталонии ликвидируют самый сильный за 20 лет лесной пожар

В Каталонии вспыхнул масштабный лесной пожар, местные власти эвакуировали людей и закрыла движение на местных дорогах.
Об этом сообщает BBC.
В частности, не менее 4000 га пострадали от лесных пожаров, вблизи города Ла-Торре-де-л-Эспаньол, в 80 км от прибрежного города Таррагона.
Тридцать человек были эвакуированы и пять дорог местного значения перекрыты.
Спасатели говорят, что эти пожары стали самыми масштабными в регионе за последние 20 лет и быстро распространяются.
Сейчас температура воздуха в странах Европы выросла до 40 градусов, и метеорологи ожидают, что во многих странах в последующие три дня она будет продолжать расти.