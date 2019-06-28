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Евросоюз начал девятую главу в переговорах с Сербией о ее приеме в союз

Евросоюз начал девятую главу в переговорах с Сербией о ее приеме в союз
05:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: В Брюсселе стартовали переговоры по очередной, девятой главе в переговорах с Сербией о ее приеме в союз.

В переговорах о вступлении Сербии в Евросоюз открыты 17 глав из 35, причем по двум из них переговоры уже "предварительно закрыты", сообщается в коммюнике о десятом заседании конференции по приему Сербии в ЕС на министерском уровне.

На этом заседании, состоявшемся в Брюсселе в четверг, начаты переговоры по очередной, девятой главе: "Финансовые услуги".

Переговорщики ЕС отметили, что Сербия должна и дальше продвигаться вперед в согласовании и выполнении стандартов ЕС (acquis), охватываемых этой главой, и указал контрольные показатели, которые необходимо выполнить для ее "предварительного закрытия".

ЕС признал, что Белград "демонстрирует высокий уровень согласованности со стандартами" по целому ряду показателей в области финансов, и обещал "уделять особое внимание мониторингу всех конкретных вопросов, упомянутых в его общей позиции".

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В переговорах участвовали министр-делегат по европейским делам председательствующей в ЕС Румынии Георге Чамба, комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, министр европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович.

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ЕС, Сербия, Брюссель, Евросоюз.
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