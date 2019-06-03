Столтенберг вдохновился Преспанским соглашением и хочет помирить Косово и Сербию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашение между Грецией и Северной Македонией по изменению названия может стать моделью урегулирования конфликтов во всем регионе.
Об этом он заявил во время визита в Скопье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92.
Столтенберг подчеркнул, что соглашение между Грецией и Северной Македонией является примером того, что исторические различия и разногласия можно преодолеть.
По его словам, существует необходимость в политическом решении НАТО поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, поскольку он считает, что в долгосрочной перспективе это единственный способ преодолеть разногласия.
Отвечая на вопрос о присутствии НАТО в Косово и Метохии, Столтенберг сказал, что она реализуется через миссию KFOR, задачей которой является обеспечение мира и безопасности и защиту всех граждан, включая сербов.
"Преспанское соглашение (между Грецией и Северной Македонией – ред..) и прогресс, достигнутый Северной Македонией после подписания соглашения с Грецией, должны быть большим вдохновением и моделью для всего региона, чтобы преодолеть разногласия и двигаться к будущему вместе", - сказал Столтенберг.
Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил о смене названия Македонии Республика Северная Македония.
Послы стран-членов НАТО 6 февраля подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.
Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.