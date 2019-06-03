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Столтенберг вдохновился Преспанским соглашением и хочет помирить Косово и Сербию

Столтенберг вдохновился Преспанским соглашением и хочет помирить Косово и Сербию
18:32 Сегодня Телеграф

Новости мира: В НАТО хотят на примере Северной Македонии с Грецией наладить диалог между Косово и Сербией.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что соглашение между Грецией и Северной Македонией по изменению названия может стать моделью урегулирования конфликтов во всем регионе.

Об этом он заявил во время визита в Скопье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на B92.

Столтенберг подчеркнул, что соглашение между Грецией и Северной Македонией является примером того, что исторические различия и разногласия можно преодолеть.

По его словам, существует необходимость в политическом решении НАТО поддерживает диалог между Белградом и Приштиной, поскольку он считает, что в долгосрочной перспективе это единственный способ преодолеть разногласия.

Отвечая на вопрос о присутствии НАТО в Косово и Метохии, Столтенберг сказал, что она реализуется через миссию KFOR, задачей которой является обеспечение мира и безопасности и защиту всех граждан, включая сербов.

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"Преспанское соглашение (между Грецией и Северной Македонией – ред..) и прогресс, достигнутый Северной Македонией после подписания соглашения с Грецией, должны быть большим вдохновением и моделью для всего региона, чтобы преодолеть разногласия и двигаться к будущему вместе", - сказал Столтенберг.

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Напомним, 12 февраля правительство в Скопье официально сообщил о смене названия Македонии Республика Северная Македония.

Послы стран-членов НАТО 6 февраля подписали протокол о присоединении Македонии к НАТО. Теперь его должна ратифицировать каждая страна-член блока.

Греция годами блокировала членство Македонии в НАТО, считая, что ее название содержит территориальные претензии.

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Греция, НАТО, Йенс Столтенберг, Белград, Приштина, Северная Македония.
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