Северная Македония и Греция обоюдно создают посольства

Новости мира: Северная Македония и Греция налаживают дипломатические связи путем открытия посольств на основе офисов связи.

Власти Северной Македонии и Греции обменялись договоренностями на переформатирование в посольства свои офисы связи. Об этом сообщает МИД Греции.

По информации пресс-службы МИД, обмен вербальными нотами о повышении статуса до посольства состоялся относительно офиса связи в Скопье и управления коммерческих и электронных дел в Монастире — до генерального консульства. Офис связи Северной Македонии в Афинах также меняет статус на «посольство», а генеральным консульством станет управление по экономическим и торговым вопросам в Салониках.

Ранее об этом намерении 2 апреля сообщал премьер-министр Греции Алексис Ципрас во время рабочего визита в Северную Македонию впервые с 1991 года.

Реформа офисов связи до посольств повысит уровень дипломатических отношений между Грецией и Северной Македонией.