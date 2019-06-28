На западе Франции неизвестный открыл стрельбу возле мечети

Новости мира: Во французском Бресте неизвестный ранил двоих у мечети.

27 июня неизвестный открыл стрельбу у мечети в городе Брест на западе Франции, двое человек получили ранения.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на местные СМИ.

«Два человека, в том числе имам, получили ранения во время стрельбы в мечети в Бресте, что на северо-западе Франции», - говорится в сообщении.

Это произошло примерно в 16:30 по местному времени, окрестности вокруг здания оцеплены полицией.

Брестский руководитель прокуратуры Жан-Филипп Рекапп сообщил, что стрелок открыл огонь, когда люди выходили из мечети. По предварительным данным, пострадавшие получили ранения в ноги.