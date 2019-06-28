Правительство Дании возглавит самый молодой в истории премьер

Новости мира: Самым молодым премьер-министром Дании стала Метте Фредериксен.

41-летняя Метте Фредериксен стала самым молодым премьер-министром Дании после формирования правительства в стране.

Об этом сообщает Politico.

“Социал-демократ Метте Фредериксен стала самой молодой премьером Дании в среду после завершения переговоров относительно поддержки трех других левых партий для формирования правительства”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, 41-летняя Фредериксен возглавит однопартийное правительство меньшинства при поддержке Социалистической народной партии, Красно-зеленого альянса и Социал-либеральной партии.

Проинформировано, что Фредериксен выступает за ужесточение мер в отношении мигрантов и увеличение социальных расходов для населения. Однако в ее правительстве уже заявили, что договорились о плане, который позволит увеличить количество иностранной рабочей силы в Дании.

Напоминаемь, в начале июня в Дании на парламентских выборах победили социал-демократы во главе с Метте Фредериксен. Тогда Фредериксен подтвердила свои намерения сформировать однопартийное правительство меньшинства социал-демократов.