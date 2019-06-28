Президент Молдовы сомневается в процедуре назначения генпрокурора Молдовы

Новости мира: У Президента Молдовы Игоря Додона вызывает сомнение процедура назначения генпрокурора.

Президент Молдовы Игорь Додон планирует в ближайшие дни пригласить на публичные дебаты генерального прокурора страны Эдуарда Харунжена.

Глава Молдовы планирует обсудить предстоящие изменения в генпрокуратуре, включая отставку самого генерального прокурора, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Думаю, что в ближайшем будущем я приглашу господина Харунжена обсудить, что он собирается делать дальше. С начала 2017 года мы ставили под сомнение процедуру назначения Харунжена на должность генерального прокурора. Полагаю, что изменения в Генеральной прокуратуре скоро будут", - отметил Додон.

По словам Додона, генеральная прокуратура в ближайшее время претерпит изменения. О каких именно изменениях идет речь, президент уточнять не стал.

Ранее президент, а также премьер-министр Молдовы Майя Санду, призвали Эдуарда Харунжена уйти в отставку, однако сам Генеральный прокурор заявил, что "нет оснований для ухода в отставку", так как он "удовлетворен своей работой".

В социальных сетях ряд неправительственных организаций обнародовали онлайн-петицию с требованием отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена, так как "он продемонстрировал в своей работе, что подчиняется не правде и справедливости, а интересам партии".