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Президент Молдовы сомневается в процедуре назначения генпрокурора Молдовы

Президент Молдовы сомневается в процедуре назначения генпрокурора Молдовы
06:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: У Президента Молдовы Игоря Додона вызывает сомнение процедура назначения генпрокурора.

Президент Молдовы Игорь Додон планирует в ближайшие дни пригласить на публичные дебаты генерального прокурора страны Эдуарда Харунжена.

Глава Молдовы планирует обсудить предстоящие изменения в генпрокуратуре, включая отставку самого генерального прокурора, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Молдове.

"Думаю, что в ближайшем будущем я приглашу господина Харунжена обсудить, что он собирается делать дальше. С начала 2017 года мы ставили под сомнение процедуру назначения Харунжена на должность генерального прокурора. Полагаю, что изменения в Генеральной прокуратуре скоро будут", - отметил Додон.

По словам Додона, генеральная прокуратура в ближайшее время претерпит изменения. О каких именно изменениях идет речь, президент уточнять не стал.

Ранее президент, а также премьер-министр Молдовы Майя Санду, призвали Эдуарда Харунжена уйти в отставку, однако сам Генеральный прокурор заявил, что "нет оснований для ухода в отставку", так как он "удовлетворен своей работой".

Додон выступает за сотрудничество парламентов Молдовы и РФ

В социальных сетях ряд неправительственных организаций обнародовали онлайн-петицию с требованием отставки генерального прокурора Эдуарда Харунжена, так как "он продемонстрировал в своей работе, что подчиняется не правде и справедливости, а интересам партии".

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Генпрокурор, Президент Молдовы, Игорь Додон, Гепрокурор, Эдуард Харунжен.
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