Скачать
Пятница, 28.06.2019
Зеленский указом предоставил гражданство 14 иностранцам
Зеленский указом предоставил гражданство 14 иностранцам
Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"
Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"
Динамо - Полесье: трансляция товарищеского матча (Видео)
Динамо - Полесье: трансляция товарищеского матча (Видео)
Алина Гросу показала, как проводит отпуск в Италии
Алина Гросу показала, как проводит отпуск в Италии

Мэй потребовала от Путина прекратить дестабилизирующую деятельность РФ

Мэй потребовала от Путина прекратить дестабилизирующую деятельность РФ
14:27 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Премьер Великобритании встретилась с Путиным на полях саммита G20 в Осаке.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй потребовала от президента России Владимира Путина потребовала прекратить дестабилизирующую деятельность.

Об этом она заявила во время встречи с российским лидером на полях саммита "Большой двадцатки" в японской Осаке, сообщает ВВС.

В ходе встречи Мэй сказала Путину, что "нормализации двусторонних отношений быть не может, пока Россия не прекратит свою безответственную и дестабилизирующую деятельность, которая угрожает Великобритании и ее союзникам", заявили в офисе британского премьер-министра.

Эта встреча стала первой после нападения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Поэтому Мэй коснулась и этой темы.

"Она ясно дала понять, что Соединенное Королевство обладает неопровержимыми доказательствами того, что за этим нападением стояла Россия, - (доказательствами), полученными путем тщательного расследования и сотрудничества с нашими союзниками", - отмечается в заявлении Даунинг-стрит.

Климпуш-Цинцадзе: Очень тревожное интервью с Путиным обо "всем"

Также Мэй подчеркнула, что Британия "продолжит защищать демократию, права человека и равенство для всех групп, включая ЛГБТ", добавили в пресс-службе премьера.

В Кремле переговоры Путина и Мэй пока не комментировали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, G20, Россия, Владимир Путин, Осака, Тереза Мэй.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новый метод похудения позволяет сбросить вес в 7 раз быстрее
02 День молодежи в Украине 2019: дата, история и традиции
03 Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
04 Зеленский уволил главу Днепропетровской области
05 Щерба о ситуации с ПАСЕ: Мы любим Европу, которой уже нет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
Сегодня 23-я годовщина Конституции Украины: интересные факты
На выходных в Украине похолодает до +17° и придут дожди с грозами
Прогноз погоды на выходные 28-30 июня: +17 и грозы
Зеленский в День Конституции обратился к украинцам с новым флешмобом
Зеленский в День Конституции запустил флешмоб
Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2019 в стихах
Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2019 в стихах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь