Масштабный лесной пожар уже три дня буйствует в Испании

Новости мира: Спасатели в Испании третий день подряд не могут потушить масштабный лесной пожар.

Крупный лесной пожар на северо-востоке Испании бушует уже третий день подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Несколько сотен пожарных борются с огнем в Каталонии в пятницу. Испания, как ожидается, встретит пик недавнего прихода жары, при этом температура превысит 40 градусов по Цельсию.

Власти заявляют, что низкие температуры в течение ночи позволяли спасателям замедлять продвижение пожара. Однако чиновники говорят, что это самый тяжелый пожар в регионе за два десятилетия, и 20 тыс. га находятся под угрозой.

Около 500 человек евакуированы в школьный спортзал. Другим было приказано оставаться в помещениях.