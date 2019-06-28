Масштабный лесной пожар уже три дня буйствует в Испании

Крупный лесной пожар на северо-востоке Испании бушует уже третий день подряд.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.
Несколько сотен пожарных борются с огнем в Каталонии в пятницу. Испания, как ожидается, встретит пик недавнего прихода жары, при этом температура превысит 40 градусов по Цельсию.
Власти заявляют, что низкие температуры в течение ночи позволяли спасателям замедлять продвижение пожара. Однако чиновники говорят, что это самый тяжелый пожар в регионе за два десятилетия, и 20 тыс. га находятся под угрозой.
Около 500 человек евакуированы в школьный спортзал. Другим было приказано оставаться в помещениях.