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ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси

ЕС ждет от Грузии расследования столкновений в Тбилиси
04:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости мира: Евросоюз ожидает оперативного расследования столкновений в Грузии.

Посольства стран-членов Евросоюза призывают власти Грузии в кратчайшие сроки расследовать произошедшие 20 июня в Тбилиси столкновения протестующих с полицией, в результате которых пострадало 240 человек.

"Необходимо проведение прозрачного, быстрого и эффективного расследования", - говорится в совместном специальном заявлении послов стран ЕС, текст которого распространило в пятницу посольство Нидерландов в Грузии.

В заявлении подчеркивается, что расследованы должны быть как возможные факты превышения силы со стороны сотрудников правоохранительных органов, так и подстрекательства участников акции протеста к насильственным действиям, что вызвало ответ полиции.

При этом в заявлении подчеркивается необходимость участия в расследовании омбудсмена Грузии.

"Мы призываем стороны к диалогу и компромиссу", - заявляют послы стран ЕС в Грузии.

Поздно вечером 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. МВД республики сообщило о 305 задержанных.

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ЕС, Грузия, Протесты, Евросоюз, Тбилиси.
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