"Северный поток-2" проложат в обход территориальных вод Дании

Новости мира: Компания строящая "Северный поток - 2" отозвала заявку о прокладке труб по территориальным водам Дании.

Компания Nord Stream 2 AG отказалась от прокладки газопровода по основному маршруту через территориальные воды Дании.

Об этом информирует Deutsche Wellе.

“Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании. Сообщение об этом в пятницу, 28 июня, распространила пресс-служба компании. Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания посчитала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировало ни малейших признаков к принятию решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об основном маршруте газопровода, который должен был пройти южнее принадлежащего Дании острова Борнхольм. Как указывается в сообщении, у компании есть два альтернативных маршрута, один из которых должен пройти северо-западнее, а другой - юго-восточнее острова. Они будут проложены в международных водах, то есть разрешения на строительство от МИД Дании не потребуется.

Энергетическое агентство Дании заявило, что приняло к сведению решение Nord Stream 2. Предлагаемые маршруты проходят вне территории Дании и могут быть отклонены только из экологических соображений или возможных ограничений для судоходства, подчеркнули в ведомстве.