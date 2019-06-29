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Конференция немецких ультраправых под угрозой срыва: отели отказали сдавать помещения

Конференция немецких ультраправых под угрозой срыва: отели отказали сдавать помещения
14:24 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Немецкие ультраправые не могут провести конференцию - все отели отказали.

Конференция ультраправой немецкой партии AfD оказалась под угрозой срыва из-за массовых отказов отелей сдать в аренду свои помещения.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Onet.pl, немецким ультраправым отказали отели как в Германии, так и в Польше.

В частности, едва ли не последней попыткой провести конференцию стала попытка перенести его в Щецин - город в Польше у самой границы с Германией.

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Впрочем, как стало известно польским СМИ, отель, где планировалось заседание AFD, также отменил бронирование конференц-залов. Этому предшествовала информационная кампания в городе "Остановим фашизм. Нет для AfD в Щецине!".

Как сообщается, ранее партия столкнулась с аналогичными проблемами в немецких городах - гостиницы массово отказывались от заказов, опасаясь негативного резонанса в СМИ.

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Германия, Польша, AfD.
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