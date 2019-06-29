Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку

Новости мира: После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку.

Все руководство Демократической партии Молдовы подало в отставку, после того, как ДПМ заявила 14 июня о переходе в оппозицию, сообщил на пресс-конференции в субботу вице-председатель партии, бывший премьер-министр Павел Филип.

"После произошедших событий и смены власти, все руководство Демпартии подало в отставку. Такое решение принято сегодня на заседании Национального совета ДПМ. Со своих должностей ушли генеральный секретарь партии и все вице-председатели ДПМ. Вы знаете, что председатель партии Владимир Плахотнюк объявил о своей отставке в начале недели", - сказал Филип.

Он сообщил, что принято решение о том, что он будет исполнять обязанности председателя ДПМ до съезда партии, который будет созван 27 июля.

"На этом съезде будет избрано новое руководство партии и утверждена новая программа ДПМ, призванная реформировать политформирование. Демпартия останется сильным и абсолютно необходимым для Молдовы политическим формированием. ДПМ всегда способствовала сохранению равновесия в молдавской политике. Сейчас это также необходимо, так как созданная в Молдавии правящая коалиция левых и правых абсолютно неестественна", - сказал бывший премьер.

По его словам, ДПМ проведет анализ допущенных ошибок, чтобы реформировать партию и сделать ее сильнее.

"ДПМ остается важной партией, и мы понимаем, что нужно изменить, чтобы у нас было политическое формирование социальной направленности, основанное на европейских ценностях", - подчеркнул Филип.

Он сообщил также, что в субботу состоялись последние мероприятия Демпартии в нынешнем огромном новом офисе в центре Кишинева.

"Мы понимаем, что ДПМ больше не в состоянии будет содержать нынешнюю штаб-квартиру, поэтому было решено переехать в другое помещение. Пока я не знаю, где будет новый офис партии", - заявил Филип.

Как сообщалось, 14 июня завершился острый политический кризис в Молдове. Демпартия не хотела признавать новое парламентское большинство и правительство, в результате чего в Молдове возникло двоевластие. После того, как все внешние партнеры, включая Россию, США и Евросоюз признали новое правительство, сформированное правым блоком ACUM и Партией социалистов, правительство Филипа подало в отставку, а партия перешла в оппозицию. Сразу после этого лидер ДПМ Плахотнюк и его ближайшее окружение сбежали из страны. Еще через неделю он заявил в социальных сетях, что сложил с себя полномочия председателя партии.