Скачать
Суббота, 29.06.2019
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
У Зеленского ищут кандидата на пост главы Николаевской области
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
В июне на водоемах Украины утонули 42 ребенка
Верняев завоевал серебро во многоборье на Европейских играх-2019
Верняев завоевал серебро во многоборье на Европейских играх-2019
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании
Редкие кадры: Тина Кароль показала сына, который учится в Великобритании

Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку

Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку
16:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира: После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку.

Все руководство Демократической партии Молдовы подало в отставку, после того, как ДПМ заявила 14 июня о переходе в оппозицию, сообщил на пресс-конференции в субботу вице-председатель партии, бывший премьер-министр Павел Филип.

"После произошедших событий и смены власти, все руководство Демпартии подало в отставку. Такое решение принято сегодня на заседании Национального совета ДПМ. Со своих должностей ушли генеральный секретарь партии и все вице-председатели ДПМ. Вы знаете, что председатель партии Владимир Плахотнюк объявил о своей отставке в начале недели", - сказал Филип.

Он сообщил, что принято решение о том, что он будет исполнять обязанности председателя ДПМ до съезда партии, который будет созван 27 июля.

"На этом съезде будет избрано новое руководство партии и утверждена новая программа ДПМ, призванная реформировать политформирование. Демпартия останется сильным и абсолютно необходимым для Молдовы политическим формированием. ДПМ всегда способствовала сохранению равновесия в молдавской политике. Сейчас это также необходимо, так как созданная в Молдавии правящая коалиция левых и правых абсолютно неестественна", - сказал бывший премьер.

По его словам, ДПМ проведет анализ допущенных ошибок, чтобы реформировать партию и сделать ее сильнее.

"ДПМ остается важной партией, и мы понимаем, что нужно изменить, чтобы у нас было политическое формирование социальной направленности, основанное на европейских ценностях", - подчеркнул Филип.

Он сообщил также, что в субботу состоялись последние мероприятия Демпартии в нынешнем огромном новом офисе в центре Кишинева.

"Мы понимаем, что ДПМ больше не в состоянии будет содержать нынешнюю штаб-квартиру, поэтому было решено переехать в другое помещение. Пока я не знаю, где будет новый офис партии", - заявил Филип.

США не исключают экстрадицию экс-лидера Демпартии Молдовы

Как сообщалось, 14 июня завершился острый политический кризис в Молдове. Демпартия не хотела признавать новое парламентское большинство и правительство, в результате чего в Молдове возникло двоевластие. После того, как все внешние партнеры, включая Россию, США и Евросоюз признали новое правительство, сформированное правым блоком ACUM и Партией социалистов, правительство Филипа подало в отставку, а партия перешла в оппозицию. Сразу после этого лидер ДПМ Плахотнюк и его ближайшее окружение сбежали из страны. Еще через неделю он заявил в социальных сетях, что сложил с себя полномочия председателя партии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Молдова, Павел Филип, Владимир Плахотнюк, Демократическая партия Молдовы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смешко прокомментировал конфликт между Климкиным и Зеленским
02 Приметы и обряды на 29 июня - Тихонов день
03 Верховный суд Украины разрешил Саакашвили участвовать в выборах
04 В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
05 Гороскоп на сегодня, 29 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине 30 июня прохладно, но уже известно, когда вернется жара
На выходных в Украине похолодает: когда жара
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Меркель рассказала о состоянии своего здоровья
Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку
Все руководство Демпартии Молдовы ушло в отставку
Эксперты высказали мнение о супах
Эксперты высказали мнение о супах
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь