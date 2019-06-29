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США не исключают экстрадицию экс-лидера Демпартии Молдовы

США не исключают экстрадицию экс-лидера Демпартии Молдовы
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: США могут экстрадировать в Молдову олигарха Плахотнюка.

Чрезвычайный и полномочный посол США в Молдове Дерек Хоган считает возможной экстрадицию молдавского олигарха, экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка, если американское правительство получит соответствующий запрос от молдавских властей.

Об этом дипломат заявил в интервью молдавским СМИ.

"Это вполне возможно (экстрадиция – ред.). Если правительство США получит запрос об экстрадиции, тогда США проанализируют этот запрос по существу дела. Между нами не было никакого соглашения, однако если в результате анализа придут к выводу, что этого человека необходимо будет экстрадировать в его родную страну, это может произойти", - отметил посол.

Вместе с тем, дипломат заявил, что о месте нахождения Плахотнюка ему ничего неизвестно.

"Я знаю, что у него есть деловые интересы во всем мире, возможно, в том числе и в США, но где он находится сейчас, не знаю", - подытожил Хоган.

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Как сообщалось, после завершения политического кризиса в Молдове и начала передачи власти от Демократической партии к новой парламентской коалиции, экс-лидер Демпартии Влад Плахотнюк тайно покинул страну.

По неподтвержденным данным, он может находиться либо в Лондоне, либо в США. Министр МВД Молдовы Андрей Нэстасе потребовал лишить Плахотнюка депутатской неприкосновенности и привлечь к уголовной ответственности за попытку узурпации государственной власти.

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Молдова, Экстрадиция, Владимир Плахотнюк, Дерек Хоган.
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