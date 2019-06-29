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Макрон планирует встретиться с Путиным

Макрон планирует встретиться с Путиным
20:01 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Макрон анонсировал скорую встречу с Путиным.

В течение ближайших двух недель президент Франции Эмануэль Макрона планирует провести двустороннюю встречу с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Point, об этом Макрона заявил во время форума G-20 в Японии

"Я считаю, что в рамках президентства в G7 очень важно, чтобы мы могли взять на себя инициативу" с Россией ", чтобы изучить все формы сотрудничества по основным вопросам дестабилизации конфликта - без наивности, но без закрытия дверей, - пояснил Макрон.

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Вместе с тем, он уточнил, речь не идет о возвращении РФ в "Большую семерку".

Дата и место встречи пока не объявлены. Впрочем, известно, что она пройдет до саммита G7, который Франция организует в конце августа в Биаррице.

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Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон.
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