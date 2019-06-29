Посол США прогнозирует, что местные выборы в Молдове будут серьезным испытанием для коалиции

Новости мира: Посол США объяснил, почему местные выборы станут вызовом для коалиции Молдовы.

Для правящей в Молдове коалиции, в которую входят пророссийская Партия социалистов и проевропейский политический блок ACUM (Сейчас), испытанием станут выборы в местные органы власти, на которых эти политические силы будут конкурентами.

Такое мнение высказал Чрезвычайный и полномочный посол США в Молдове Дерек Хоган в интервью молдавским СМИ.

"Эта коалиция и соглашение о сотрудничестве являются интересными в том смысле, что в нее входят блок, ориентированный на Запад, и партия, которая говорит о стратегических связях с Россией, США и ЕС. ... Сегодня акцент поставлен на институциональные реформы", - отметил дипломат.

Хоган подчеркнул, что выборы в местные органы власти, которые пройдут в Молдове в октябре нынешнего года, станут серьезным испытанием для правящей коалиции, которая в настоящее время работает на национальном уровне. Во время местных выборов, отметил посол, политические силы коалиции станут конкурентами, однако при наличии у них обязательств они могли бы легко преодолеть этот барьер.

Двумя днями ранее президент Молдовы Игорь Додон призвал тех, кто планирует участвовать в местных выборах, сосредоточить свое внимание не на геополитическом факторе, а на проблемах, с которыми сталкиваются граждане.

Как сообщалось, политический блок ACUM и Партия социалистов сформировали коалицию 7 июня, когда было принято решение, что Майя Санду будет премьер-министром Республики Молдова, а Зинаида Гречаная - председателем парламента.