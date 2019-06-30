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В ФРГ усомнились в эффективности санкций против РФ

В ФРГ усомнились в эффективности санкций против РФ
00:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: В Германии социал-демократ усомнилась в нужде санкций против России.

Одна из трех временно исполняющих обязанности председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), премьер-министр федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг скептически отозвалась о действенности санкций, введенных в отношении России после аннексии украинского полуострова Крым. Об этом немецкий политик заявила в интервью, публикуемом изданиями медиаконцерна Funke Mediengruppe в субботу, 29 июня, передает УНН со ссылкой на DW.

По словам Швезиг, вполне законно спустя пять лет задать вопрос, что дали санкции.

“Они привели к тому, что Россия сама стала обеспечивать себя сельскохозяйственной продукцией. Нашим фермерам больше не разрешено поставлять свою продукцию в Россию. В других отраслях Россия все больше ориентируется на Китай”, — заявила Швезиг.

Она полагает, что целью должна стать постепенная, шаг за шагом, отмена санкционного режима. Предпосылкой этому, отметила она, должно стать также постепенное разрешение конфликта в Украине и выполнение минских соглашений. Швезиг полагает, что большим желанием граждан Германии является сохранение диалога между Берлином и Москвой. В этой связи она приветствовала возвращение России в ПАСЕ.

Политик также однозначно выступила в поддержку проекта газопровода “Северный поток-2”, который резко критикуют власти США, Украины и Польши. По мнению Мануэлы Швезиг, на переходный период после отказа Германии от атомной энергетики и добычи каменного угля, страна, как индустриальная держава, “нуждается в газе, чтобы сохранить гарантированное и доступное по цене энергоснабжение граждан и экономики”.

Как справочно отмечает DW, Мануэла Швезиг вместе с ее коллегами — председателем СДПГ в федеральной земле Гессен Торстеном Шефер-Гюмбелем и главой правительства земли Рейнланд-Пфальц Малую Драйер — входит в число временно исполняющих обязанности председателя партии немецких социалистов после того, как 2 июня ушла в отставку глава СДПГ Андреа Налес.

Швезиг не первый высокопоставленный немецкий политик, высказывается в последнее время за постепенную отмену санкций против России. 7 июня с аналогичным предложением выступил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер. Официальная позиция правительства ФРГ, сформированного на основе блока ХДС/ХСС и СДПГ заключается в том, что санкции должны оставаться в силе, тем более что вопрос об их отмене является прерогативой Евросоюза.

Выступая в пятницу, 28 июня, на встрече с представителями немецкого семейного бизнеса председатель Христианско-демократического союза (ХДС) и вероятный преемник Ангелы Меркель на посту федерального канцлера Аннегрет Крамп-Карренбауэр также высказалась в защиту санкций ЕС в отношении России.

В Германии хотят снятия санкций с России

“Я знаю, что для многих компаний экономические санкции — это тяжелое испытание. Но, честно говоря, до сих пор никто так и не назвал мне лучшей альтернативы, кроме того, что мы просто пожмем плечами и скажем: ну да, пусть будет так”, — подчеркнула политик. Она отметила, что правительство России аннексией Крыма и военным вторжением на востоке Украины нарушило международное право, и ответом Европы не может быть бездеятельное согласие с этим.

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Германия, ФРГ, Россия, Санкции, РФ, Социал-демократ.
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