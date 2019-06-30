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В Северной Македонии планируют инвестировать в болгарскую АЭС

В Северной Македонии планируют инвестировать в болгарскую АЭС
03:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: Северная Македония поможет Болгарии построить АЭС «Белене».

Правительство Северной Македонии намерено взаимодействовать с Болгарией в строительстве АЭС «Белене».

Об этом сообщил вице-премьер Северной Македонии Кочо Ангушев, передает собственный корреспондент Укринформа.

«Проведенный анализ свидетельствует о том, что самым простым, дешевым и эффективным способом долгосрочного обеспечения базисной энергией остается взаимодействие и непосредственное участие в строительстве АЭС «Белене» в Болгарии», - отметил Ангушев.

Вице-премьер указал, что необходимость участия в строительстве АЭС в Болгарии продиктована дефицитом энергоносителей в Северной Македонии.

Он заметил, что в Болгарии еще не подготовлены окончательные варианты предложений для иностранных инвесторов, поэтому преждевременно говорить о конкретном формате участия Северной Македонии в строительстве АЭС «Белене».

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В настоящее время Болгария готовит предложения для иностранных инвесторов, желающих вкладывать средства в «Белене», сооружение которой было приостановлено несколько лет назад. Известно, что после отказа болгарской стороны от участия России в строительстве этой АЭС Болгария заплатила РФ штраф в размере более 600 миллионов евро.

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АЭС, Болгария, Инвестиция, Северная Македония.
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