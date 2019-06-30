В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш

Новости мира: В столице Северной Македонии прошел ЛГБТ марш.

Сотни людей прошли 29 июня по улицам столицы Северной Македонии Скопье во время первого в стране ЛГБТ марша. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие около 1000 человек. Участники несли большой баннер с цветами радуги и танцевали под музыку из грузовика, на котором были установлены мощные динамики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

На параде выступила известная в стране эстрадная певица Тамара Тодевська, которая исполнила свой хит Proud, представленный в этом году на песенном конкурсе "Евровидение".

Информации о правонарушениях или акты агрессии в отношении участников нет.

Наряду с гей-парадом, в нескольких кварталах, состоялась акция за семейные ценности, в которой приняли участие несколько сотен людей, которые перед тем побывали в церкви.

Страна недавно сделала важный шаг на пути членства в ЕС и НАТО, дойдя компромисса с соседней Грецией относительно названия страны.