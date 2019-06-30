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В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш

В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
04:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

Новости мира: В столице Северной Македонии прошел ЛГБТ марш.

Сотни людей прошли 29 июня по улицам столицы Северной Македонии Скопье во время первого в стране ЛГБТ марша. По оценкам полиции, в мероприятии приняли участие около 1000 человек. Участники несли большой баннер с цветами радуги и танцевали под музыку из грузовика, на котором были установлены мощные динамики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

На параде выступила известная в стране эстрадная певица Тамара Тодевська, которая исполнила свой хит Proud, представленный в этом году на песенном конкурсе "Евровидение".

Информации о правонарушениях или акты агрессии в отношении участников нет.

Наряду с гей-парадом, в нескольких кварталах, состоялась акция за семейные ценности, в которой приняли участие несколько сотен людей, которые перед тем побывали в церкви.

Грузинская церковь призывает отменить парад ЛГБТ в столице

Страна недавно сделала важный шаг на пути членства в ЕС и НАТО, дойдя компромисса с соседней Грецией относительно названия страны.

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Скопье, ЛГБТ-марш, Северная Македония, Тамара Тодевська.
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