Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретится с Ким Чен Ыном
В КНДР приветствовали предложение Трампа встретится с Ким Чен Ыном
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
В Зимбабве произошло масштабное ДТП, погибло 16 человек
Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
Комми хочет провести бой против Теофимо Лопеса
ТОП-5 причин чаще кушать помидоры
ТОП-5 причин чаще кушать помидоры

В Грузии на “Марше свободы" преобладали сторонники Саакашвили

В Грузии на “Марше свободы" преобладали сторонники Саакашвили
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: На грузинском "Марше свободы" принимали участие сторонники Саакашвили.

Несколько тысяч человек потребовали в столице Грузии отставки главы МВД. Среди протестующих преобладали сторонники Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Несколько тысяч человек приняли в субботу, 29 июня, участие в протестном "Марше свободы" в Тбилиси. Акция прошла на проспекте Руставели и завершилась без эксцессов. По данным СМИ, большую часть протестующих составили сторонники партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. В первых рядах марша прошла жена Саакашвили Сандра Руловс и сын”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам бывший президент назвал в Facebook эту акцию "антиолигархическим митингом" и пообещал, что "олигархат падет" и "Грузия будет свободна".

Основным требованием протестующих стала отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, который, по мнению оппозиции, спровоцировал чрезвычайно жесткие действия полиции во время столкновений в ночь на 21 июня.

Напоминаем, в Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов попытался вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Перед приездом в Тбилиси Гаврилов заявил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

21 июня президент РФ Путин запретил авиакомпаниям России осуществлять рейсы в Грузию начиная с 8 июля.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Грузия, МВД, Протесты, Тбилиси, Михеил Саакашвили, Марш свободы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
02 Российский обмен ПАСЕ на моряков: Климкин дал комментарий
03 В СБУ объяснили причину визита к освобожденному накануне заложнику Великому
04 Укус змеи: что нужно сделать первым делом
05 Гриценко отрицает "родственные" связи с Дмитрием Разумковым
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
В Северной Македонии провели первый в истории ЛГБТ марш
У кандидата от &quot;Слуги народа&quot; нашли двойное гражданство
У кандидата от "Слуги народа" нашли двойное гражданство
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
Возле Мехико вулкан выбросил в небо столб пепла
&quot;Полезные&quot; перекусы, которые пагубно влияют на фигуру
"Полезные" перекусы, которые пагубно влияют на фигуру
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь