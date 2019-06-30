В Грузии на “Марше свободы" преобладали сторонники Саакашвили

Новости мира: На грузинском "Марше свободы" принимали участие сторонники Саакашвили.

Несколько тысяч человек потребовали в столице Грузии отставки главы МВД. Среди протестующих преобладали сторонники Михеила Саакашвили.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

“Несколько тысяч человек приняли в субботу, 29 июня, участие в протестном "Марше свободы" в Тбилиси. Акция прошла на проспекте Руставели и завершилась без эксцессов. По данным СМИ, большую часть протестующих составили сторонники партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили. В первых рядах марша прошла жена Саакашвили Сандра Руловс и сын”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сам бывший президент назвал в Facebook эту акцию "антиолигархическим митингом" и пообещал, что "олигархат падет" и "Грузия будет свободна".

Основным требованием протестующих стала отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии, который, по мнению оппозиции, спровоцировал чрезвычайно жесткие действия полиции во время столкновений в ночь на 21 июня.

Напоминаем, в Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов попытался вести заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Перед приездом в Тбилиси Гаврилов заявил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

21 июня президент РФ Путин запретил авиакомпаниям России осуществлять рейсы в Грузию начиная с 8 июля.