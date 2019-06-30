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Граждане Финляндии против обязательности шведского языка

Граждане Финляндии против обязательности шведского языка
08:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира: Жители Финляндии не хотят сдавать выпускные экзамены по шведскому, как второму государственному языку.

Более половины жителей Финляндии выступают против того, чтобы шведский язык - второй государственный - вернулся в обязательную программу выпускных экзаменов.

Об этом сообщает Yle.fi со ссылкой на опрос газеты Helsingin Sanomat.

“61 процент респондентов выступают против планов нового правительства снова сделать второй государственный язык обязательным предметом. Около 31 процента опрошенных высказались за возвращение обязательного шведского”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что шведский как второй родной язык по-прежнему обязателен для изучения в лицеях, однако с 2005 года его можно не сдавать на выпускных экзаменах.

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По данным опроса, против возвращения шведского языка в качестве обязательного предмета на выпускных экзаменах - более 70% сторонников партии “Истинные финны”. В то же время 41% электората центристов и 38% избирателей социал-демократической партии не видят в подобной инициативе ничего плохого.

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Швеция, Финляндия, Шведский язык.
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