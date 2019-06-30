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Румыния завершает свою каденцию председательства в ЕС

Румыния завершает свою каденцию председательства в ЕС
13:14 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Румыния последние пол года была председателем ЕС и теперь готовится передать эстафету.

Воскресенье, 30 июня, - последний день ротационного председательства Румынии в Евросоюзе.

Об этом сообщает корреспондент.

«Спустя шесть месяцев работы Румыния готовится передать эстафету председательства в ЕС Финляндии», - говорится в коммюнике МИД Румынии в связи с завершением председательства.

Отмечается также, что председательство страны в Совете ЕС было отмечено такими моментами, как Европейский саммит в Сибиу, состоявшийся в День Европы, 9 мая, и выборы в Европейский парламент с 23 по 26 мая.

Президент Румынии не будет возглавлять Европейский совет

Румыния впервые председательствовала в ЕС с 1 января по 30 июня 2019 года.

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Румыния, Финляндия, Совет ЕС, МИД Румынии, Председательство в ЕС.
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