Румыния завершает свою каденцию председательства в ЕС

Новости мира: Румыния последние пол года была председателем ЕС и теперь готовится передать эстафету.

Воскресенье, 30 июня, - последний день ротационного председательства Румынии в Евросоюзе.

Об этом сообщает корреспондент.

«Спустя шесть месяцев работы Румыния готовится передать эстафету председательства в ЕС Финляндии», - говорится в коммюнике МИД Румынии в связи с завершением председательства.

Отмечается также, что председательство страны в Совете ЕС было отмечено такими моментами, как Европейский саммит в Сибиу, состоявшийся в День Европы, 9 мая, и выборы в Европейский парламент с 23 по 26 мая.

Румыния впервые председательствовала в ЕС с 1 января по 30 июня 2019 года.