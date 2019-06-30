Правительство Германии намерено сократить оборонные расходы

Новости мира: Германия в ближайшие годы сократит расходы на оборону в ущерб требованиям НАТО.

Правительство Германии согласовало планирование бюджетных расходов на 2021-2023 годы, из которого следует, что оборонная статья сократится. Как сообщила газета Die Welt со ссылкой на информированные источники, это может осложнить выполнение обязательств перед НАТО, передает УНН.

Согласно текущему бюджету, на 2020 год уже заложено 44,9 млрд евро, что на 1,7 млрд больше, чем в текущем году. Однако уже к 2023 году расходы на оборону сократятся до 43,9 млрд, что составит 1,24% от ВВП. В статье говорится, что глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен настаивает на большем объеме средств, но не может убедить в этом Минфин.

Die Welt подсчитала, что дефицит финансирования вооруженных сил ФРГ в ближайшие четыре года составит 33 млрд евро.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал немецкие власти за то, что они, по его словам, недостаточно тратят на армию. Он ссылается на достигнутые пять лет назад в рамках НАТО договоренности, согласно которым все страны блока должны увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

В феврале этого года Берлин пообещал НАТО увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны к 2024 году. Однако Die Welt пишет, что ввиду того, как спланирован бюджет, добиться этого будет сложно.