Вице-президент Болгарии считает ошибкой отсрочку в переговорах ЕС с Албанией и Северной Македонией

Новости мира: В Болгарии назвали ошибкой паузу в переговорах ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает, что Евросоюз допустил ошибку, когда принимал решение об отсрочке переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.

Об этом она заявила на форуме "Геополитика в Западных Балканах: взгляд на регион", который проходил в Черногории.

"Северная Македония и Албания разочарованы. Европа не может претендовать на мировое лидерство, если не будет обеспечивать членство в ЕС государств Западных Балкан. ЕС допустил большую ошибку, отложив на октябрь переговоры о членстве Северной Македонии и Албании", - заявила Йотова.

Болгария, по ее словам, продолжит продвигать в Евросоюзе интересы государств Западных Балкан.

Ранее Евросоюз принял решение отложить до октября 2019 года переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Сначала, переговоры планировались на начало июня.