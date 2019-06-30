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Вице-президент Болгарии считает ошибкой отсрочку в переговорах ЕС с Албанией и Северной Македонией

Вице-президент Болгарии считает ошибкой отсрочку в переговорах ЕС с Албанией и Северной Македонией
17:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В Болгарии назвали ошибкой паузу в переговорах ЕС с Албанией и Северной Македонией.

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова считает, что Евросоюз допустил ошибку, когда принимал решение об отсрочке переговоров по вступлению в ЕС Северной Македонии и Албании.

Об этом она заявила на форуме "Геополитика в Западных Балканах: взгляд на регион", который проходил в Черногории.

"Северная Македония и Албания разочарованы. Европа не может претендовать на мировое лидерство, если не будет обеспечивать членство в ЕС государств Западных Балкан. ЕС допустил большую ошибку, отложив на октябрь переговоры о членстве Северной Македонии и Албании", - заявила Йотова.

На фоне конфликта власти и оппозиции в Албании проходят выборы

Болгария, по ее словам, продолжит продвигать в Евросоюзе интересы государств Западных Балкан.

Ранее Евросоюз принял решение отложить до октября 2019 года переговоры о вступлении Северной Македонии и Албании в ЕС. Сначала, переговоры планировались на начало июня.

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ЕС, Болгария, Албания, Илияна Йотова, Северная Македония.
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