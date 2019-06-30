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На фоне конфликта власти и оппозиции в Албании проходят выборы

На фоне конфликта власти и оппозиции в Албании проходят выборы
14:15 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Местные выборы в Албании проходят в условиях сложной политической обстановке.

В воскресенье в Албании происходят местные выборы — они проходят в условиях напряженного политического конфликта власти с оппозицией, которая бойкотирует голосования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Associated Press.

На выборах албанцы выбирают мэров и городские советы в 61 городе и городке, а также местные парламенты.

Президент Албании Илир Мета ранее признал выборы незаконными, поскольку считал их недостаточно конкурентоспособными, однако правительство под руководством премьера Эдди Рамы отказалось выполнять решение президента.

Оппозиция во главе с правоцентристской Демократической партией обвиняет правительство в коррупции и связях с организованной преступностью, и требует проведения новых общенациональных выборов.

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В субботу вечером лидер Демократической партии Лулзим Баша призвал албанцев бойкотировать голосование и заявил, что выведет людей на ненасильственные акции протеста. Полиция запретила протесты в день голосования.

Оппозиция проводит антиправительственные акции протеста с середины февраля, с тех пор оппозиционные депутаты отказались от своих мест в парламенте. Они заявляют, что политический кризис будет разрешен, когда Рама подаст в отставку, а фальсификаторы предыдущих выборов окажутся в тюрьме.

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Руководящие социалисты являются единственными кандидатами в 35 из 61 округа. В других против них выступают несколько меньших левых и правоцентристских партий.

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Албания, Голосование, Бойкот, Выборы в Албании.
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