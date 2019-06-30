СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая

Новости мира: Макрон пообещал Путину приехать в РФ на День победы.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что приедет в 2020 году в Россию на День победы 9 мая.

Как сообщает "Интерфакс", об этом он сказал в интервью Первому каналу на саммите G20 в Осаке.

"Да, я буду там. Господин Путин меня пригласил, и я буду там", - заявил французский президент.

По словам Макрона, "для нас это важно, потому что мы знаем, что многим обязаны России".

Как сообщалось, Путин пригласил на празднование 75-летия победы также президента США Дональда Трампа.

Между тем с 2014 года "парады победы" в Москве проходили без участия мировых лидеров, которые отказывались приезжать в Москву из-за агрессии России против Украины.

В частности, в 2019 году на парад приехал только бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а 2018 году были только премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.