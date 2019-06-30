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Туск проведет конференцию для обсуждения кандидатур на должности топ-чиновников ЕС

Туск проведет конференцию для обсуждения кандидатур на должности топ-чиновников ЕС
19:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Туск обсудит с руководством фракций Европарламента кандидатов на посты высших европейских чиновников.

Председатель Европейского совета Дональд Туск проведет совещание в Брюсселе с главами европарламентских фракций по вопросу кандидатур руководителей ключевых институтов ЕС.

"Совещание с конференцией председателей (фракций) Европейского парламента перед Европейским советом, который состоится сегодня вечером", - написал Туск в своем Твиттере в воскресенье.

Ранее о таком совещании сообщила журналистам официальный представитель Европарламента Маржори ван ден Бруке.

Как сообщалось, главы государств и правительств стран ЕС продолжат в воскресенье в Брюсселе обсуждение назначений высших руководителей институтов союза, в первую очередь председателя Европейской комиссии.

Европейские лидеры уже предпринимали попытку на плановом саммите 20-21 июня согласовать этот вопрос, но им не удалось договориться.

"Никакое большинство не сформировалось по какому-либо из кандидатов. Европейский совет согласился, что необходимо прийти к такой группе назначений, которая бы отражала разнообразие ЕС. Мы соберемся снова 30 июня. Тем временем я продолжу мои консультации, в частности, с Европейским парламентом", - заявил председатель Евросовета Дональд Туск после безуспешной дискуссии в ночь на 21 июня.

В свою очередь, президент Франции Эмманюэль Макрон неоднократно заявлял: чтобы стать председателем Еврокомиссии, надо получить "двойное большинство".

"Нужно большинство в (Европейском) совете, который предлагает, и нужно большинство в (Европейском) парламенте, который дает согласие", - пояснил президент Франции.

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Макрон выразил надежду, что 30 июня удастся прийти к консенсусу.

При назначениях на ключевые посты в ЕС Европейский совет играет ведущую роль. Ему предстоит избрать председателя Европейского совета, назначить председателя Европейской комиссии, высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности и председателя Европейского центрального банка.

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ЕС, Европарламент, Дональд Туск.
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