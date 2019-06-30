Саммит ЕС по назначению топ-чиновников: Меркель прогнозирует непростые переговоры

Новости мира: Саммит ЕС, участники которого обсудят кандидатов на руководящие должности в союзе, будет непростым, считает Меркель.

Участники саммита ЕС в воскресенье попробуют определиться с кандидатами на руководящие должности в институтах Евросоюза, в первую очередь на должность председателя Европейской комиссии, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом переговоров.

По ее словам, обсуждение будет непростым.

"Мы собрались на внеочередное заседание. Это будет непростая консультация",- сказала канцлер ФРГ журналистам. Прямая трансляция выступления идет на сайте Еврокомиссии.

По словам Меркель, участники саммита "постараются действовать конструктивно". Тем не менее, она уверена, что саммит затянется. "Он будет длиться какое-то время",- сказала канцлер ФРГ.

Европейские лидеры уже предпринимали попытку на плановом саммите 20-21 июня согласовать вопрос о кандидатах на руководящие должности, но договориться не удалось.

"Никакое большинство не сформировалось по какому-либо из кандидатов. Европейский совет согласился, что необходимо прийти к такой группе назначений, которая бы отражала разнообразие ЕС. Мы соберемся снова 30 июня. Тем временем я продолжу мои консультации, в частности, с Европейским парламентом", - заявил председатель Евросовета Дональд Туск после безуспешной дискуссии в ночь на 21 июня.

Предыдущий саммит, в частности, рассматривал кандидатуры на пост председателя Еврокомиссии, выдвинутые по системе spitzenkandidat - глав партийных списков на выборах в Европейский парламент. На таком порядке выдвижения настаивали европейские депутаты.

Обсуждались кандидатуры немца Манфреда Вебера от Европейской народной партии, нидерландца Франса Тиммерманса от социалистов и датчанки Маргрете Вестагер от либералов. Однако никто из них не получил большинства в Европейском совете.