Скачать
Воскресенье, 30.06.2019
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
ОБСЕ о ситуации возле Станицы Луганской: Разведение сил завершено
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Вакарчук заявил о готовности работать в исполнительной власти
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Украина заняла третье место в медальном зачете на Европейских играх
Эффектный синий: Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече
Елизавета II продемонстрировала стильный образ на официальной встрече

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась давать концерты в России

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась давать концерты в России
21:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости мира: Нино Катамадзе отказалась давать концерты в РФ на фоне антироссийских протестов в Грузии.

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Об этом певица сообщила в Facebook.

По ее словам, выступление на фестивале "Усадьба.Jazz" будет последним, после этого в РФ она больше не поедет.

Певица также поддержала участников протестов в Грузии. Она присоединилась к требованиям отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.

Как сообщалось ранее, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности.

Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы.

В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки. Уже 21 июня полиция Тбилиси завершила операцию по разгону протестующих.

В Грузии на “Марше свободы" преобладали сторонники Саакашвили

По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли накануне вечером возле парламента Тбилиси, организованы РФ и будут России только на пользу.

25 июня председателем парламента Грузии избрали Арчила Талаквадзе вместо Ираклия Кобахидзе, который подал в отставку 21 июня после массовой антироссийской акции и жестокого разгона демонстрантов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Грузия, Протесты, Нино Катамадзе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Парасюк обратился к Зеленскому после решения суда в споре с ЦИК
02 Приметы и обряды на 30 июня - День святого Мануила
03 Чубаров назвал условие возвращения водоснабжения Крыма
04 Россия в ПАСЕ: семь стран готовят совместную резолюцию
05 Итоги 29 июня: последний день саммита G20, заявления Путина о моряках, новые подробности дела Скрипалей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Партия &quot;Слуга народа&quot; обратилась к суду с иском на ЦИК
Партия "Слуга народа" обратилась к суду с иском на ЦИК
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
Какая будет погода в начале июля: прогноз синоптиков
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Макрон приедет в Москву на 9 мая
СМИ: Кайли Дженнер снова беременна
СМИ: Кайли Дженнер снова беременна
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь