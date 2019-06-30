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Вышеградская четверка будет блокировать назначение на пост главы ЕК кандидата от социалистов

Вышеградская четверка будет блокировать назначение на пост главы ЕК кандидата от социалистов
21:35 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира: Страны Восточной Европы договорились заблокировать избрание Тиммерманса главой Еврокомиссии.

Вышеградская четверка - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия - договорилась заблокировать избрание президентом Еврокомиссии нидерландца Франса Тиммерманса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

По данным издания, близкого к польской власти, существует также более широкий круг стран, которым не нравится выдвижения Тиммерманс - это члены ЕС с правоцентристскими правительствами, не в восторге от того, что Комиссию возглавит выдвиженец социалистов.

Формированием оппозиции к Тиммерманс занимается Польша, которая сейчас, по неофициальным данным, нашла согласие стран Вышеградской четверки, то есть Венгрии, Чехии и Словакии.

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При этом позиция словаков остается шаткой, ведь их правительством руководят социалисты, то есть партнеры партии Тиммерманса. Для гарантированного блокирования кандидатуры необходимо заручиться поддержкой 8 государств-членов ЕС.

Начало воскресного саммита ЕС, посвященного избранию нового руководства Евросоюза, уже несколько откладывалось из-за переговоров между его участниками.

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Польша, Еврокомиссия, Чехия, Словакия, Венгрия, Вышеградская четверка, Франс Тиммерманс.
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