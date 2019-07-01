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Понедельник, 01.07.2019
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Переговоры о новом руководстве ЕС продолжались всю ночь и возобновятся утром

Переговоры о новом руководстве ЕС продолжались всю ночь и возобновятся утром
10:16 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира: Переговоры о назначении топ-чиновников ЕС длились всю ночь и возобновятся сегодня утром.

Лидеры ЕС всю ночь с воскресенья на понедельник вели переговоры на специальном саммите, посвященном избранию нового руководства Евросоюза.

Уже после полуночи состоялся ряд двусторонних и многосторонних встреч президента Европейского совета Дональда Туска с лидерами стран-членов. Под утро встретились канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрона президент Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и испанский премьер-министр Педро Санчес.По словам дипломатов, лидеры демонстрируют разный уровень усталости: "Макрон и Санчес, кажется, еще достаточно энергичные, Туск и Меркель выглядят более уставшими".

Два высокопоставленных ЕС подтвердили, что кандидатуру Франса Тиммерманса все еще рассматривают на пост главы Еврокомиссии. Премьер Бельгии Чарльз Мишель, как президент Европейского Совета, - "под угрозой", утверждение Кристалины Георгиевой главой дипломатии также до сих пор остается "неопределенным". 

Европейские социал-демократы выбрали кандидата в президенты Еврокомиссии

Чиновники далеки от оптимизма по достижению согласия в понедельник. Заседание возобновится утром 1 июля.

Как сообщалось раньше, Дональд Туск прервал саммит ЕС для новых консультаций с руководителями государств-членов.

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ЕС, Дональд Туск, Франс Тиммерманс, Выборы руководства ЕС.
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