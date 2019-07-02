Правительство Молдовы разрешило назначать иностранцев на должность Генпрокурора

Правительство Молдовы разрешило назначать на должность генерального прокурора иностранцев.
Решение было принято на заседании Кабинета министров 1 июля, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.
Молдавское правительство обсудило изменения к Закону "О прокуратуре".
Премьер-министр страны Майя Санду предложила, чтобы исполняющим обязанности генерального прокурора мог быть назначен гражданина иностранного государства. Члены Кабмина поддержали инициативу.
"Проблема большая. Все, что мы раньше говорили о коррупционных схемах, о том, что их можно было осуществить во многом благодаря тому, что Генпрокуратура не работала. То, что люди, замешанные в этих схемах, свободны, то, что за эти годы украли миллиарды, а страну разорили — это во многом вина Генпрокуратуры", - сказала она.