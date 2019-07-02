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Правительство Молдовы разрешило назначать иностранцев на должность Генпрокурора

Правительство Молдовы разрешило назначать иностранцев на должность Генпрокурора
05:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: В Молдове разрешили назначать на должность генпрокурора иностранцев.

Правительство Молдовы разрешило назначать на должность генерального прокурора иностранцев.

Решение было принято на заседании Кабинета министров 1 июля, передает УНН со ссылкой на молдавские СМИ.

Молдавское правительство обсудило изменения к Закону "О прокуратуре".

Премьер-министр страны Майя Санду предложила, чтобы исполняющим обязанности генерального прокурора мог быть назначен гражданина иностранного государства. Члены Кабмина поддержали инициативу.

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"Проблема большая. Все, что мы раньше говорили о коррупционных схемах, о том, что их можно было осуществить во многом благодаря тому, что Генпрокуратура не работала. То, что люди, замешанные в этих схемах, свободны, то, что за эти годы украли миллиарды, а страну разорили — это во многом вина Генпрокуратуры", - сказала она.

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Молдова, Майя Санду, Генпрокуратура Молдовы.
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