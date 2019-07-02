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Премьер Словакии надеется на прогресс в переговорах по назначению топ-чиновников ЕС

Премьер Словакии надеется на прогресс в переговорах по назначению топ-чиновников ЕС
06:45 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Премьер Словакии считает, что компромисс по топ-должностям в ЕС возможен во вторник.

Премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини заявил в понедельник, что он надеется на достижение компромисса относительно назначения высших руководителей институтов ЕС на саммите во вторник.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Похоже, все стороны поняли: нужно придумать новый набор возможных кандидатур, новый набор комбинаций", - сказал Пеллегрини журналистам на борту своего самолета по пути в Словакию, куда он возвращался из специального саммита ЕС.

"Я думаю, учитывая то, как мы разошлись сегодня, и какие взгляды и мнения существуют у сторон, представляется, что завтра мы сможем добиться успеха и предложить способ заполнения ключевых постов в Европейском союзе", - сказал он.

Лидеры ЕС приостановили саммит в понедельник после того, как не смогли договориться о том, кто должен занять ведущие посты блока. Переговоры были рекордными - и продлились почти 20 часов.

Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу

О решении приостановить работу саммита в Брюсселе стало известно после того, как стали публичными детали пакетной договоренности о назначении новых руководителей главных институтов блока.

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ЕС, Саммит, Словакия, Питер Пеллегрини.
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