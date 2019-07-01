Скачать
Понедельник, 01.07.2019
Климкин обьявил об уходе "в политический отпуск"
Климкин обьявил об уходе "в политический отпуск"
СБУ задержала полковника Минобороны, обокравшего ГП "Антонов" на 5 млн грн
СБУ задержала полковника Минобороны, обокравшего ГП "Антонов" на 5 млн грн
Ястремская без проблем вышла во второй раунд Уимблдона
Ястремская без проблем вышла во второй раунд Уимблдона
Дети 44-летняй Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel
Дети 44-летняй Анджелины Джоли уговорили ее сняться в фильме Marvel

Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу

Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу
14:20 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Twitter

Новости мира: Саммит по вопросам выбора нового руководства ЕС возобновит работу во вторник.

Лидеры ЕС не смогли договориться по кандидатурам на должности руководителей топ-институтов Евросоюза и начнут новый раунд переговоров во вторник утром.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Пребен Ааманн.

"Президент Европейского совета Дональд Туск приостановил встречу и соберет Европейский совет завтра в 11:00", - написал Ааман в Twitter.

О решении приостановить работу саммита в Брюсселе стало известно после того, как стали публичными детали пакетной договоренности о назначении новых руководителей главных институтов блока.

За данными СМИ, обсуждается вариант, по которому Франс Тиммерманс будет назначен главой Еврокомиссии, Кристалина Георгиева - президентом Европейского совета, а Маргрет Вестагер или Шарль Мишель - главой внешнеполитического ведомства ЕС.

Как известно, лидеры стран ЕС 30 июня встретились в Брюсселе, чтобы определиться с кандидатами на должности президентов Еврокомиссии, Европарламента, Европейского совета и главы дипломатии ЕС.

Саммит ЕС по назначению топ-чиновников: Меркель прогнозирует непростые переговоры

Встреча продолжалась до полуночи, но никаких договоренностей не было достигнуто. В течение ночи также происходили двусторонние встречи. Саммит возобновил роботу в понедельник утром.

Ранее сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет Франс Тиммерманс.

Однако против его кандидатуры высказалась "Вышеградская четверка" - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЕС, Европарламент, Дональд Туск, Выборы в ЕС, Пребен Амман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Xiaomi ищет пользователей для тестирования Android Q
02 Погода на 2 июля: большую часть Украины накроют дожди с грозами
03 Приметы и обряды на 1 июля - Ярилин день
04 Вакарчук считает, что пленных моряков нельзя возвращать на родину как преступников
05 Обновление Samsung Galaxy A50: что нового
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Украине началась вступительная кампания в вузы
В Украине началась вступительная кампания в вузы
Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу
Саммит о новом руководстве ЕС приостановил работу
Организаторы саммита G20 обозначили Курилы как часть Японии (Фото, Видео)
Организаторы G20 "отдали" Курилы Японии
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (24.06 - 30.06)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь