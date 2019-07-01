Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу

Новости мира: Саммит по вопросам выбора нового руководства ЕС возобновит работу во вторник.

Лидеры ЕС не смогли договориться по кандидатурам на должности руководителей топ-институтов Евросоюза и начнут новый раунд переговоров во вторник утром.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Пребен Ааманн.

"Президент Европейского совета Дональд Туск приостановил встречу и соберет Европейский совет завтра в 11:00", - написал Ааман в Twitter.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h. — Preben Aamann (@PrebenEUspox) 1 июля 2019 г.

О решении приостановить работу саммита в Брюсселе стало известно после того, как стали публичными детали пакетной договоренности о назначении новых руководителей главных институтов блока.

За данными СМИ, обсуждается вариант, по которому Франс Тиммерманс будет назначен главой Еврокомиссии, Кристалина Георгиева - президентом Европейского совета, а Маргрет Вестагер или Шарль Мишель - главой внешнеполитического ведомства ЕС.

Как известно, лидеры стран ЕС 30 июня встретились в Брюсселе, чтобы определиться с кандидатами на должности президентов Еврокомиссии, Европарламента, Европейского совета и главы дипломатии ЕС.

Встреча продолжалась до полуночи, но никаких договоренностей не было достигнуто. В течение ночи также происходили двусторонние встречи. Саммит возобновил роботу в понедельник утром.

Ранее сообщалось, что следующим главой Еврокомиссии скорее всего станет Франс Тиммерманс.

Однако против его кандидатуры высказалась "Вышеградская четверка" - Польша, Венгрия, Чехия и Словакия.