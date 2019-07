Саммит о новом руководстве ЕС временно приостановил работу

Лидеры ЕС не смогли договориться по кандидатурам на должности руководителей топ-институтов Евросоюза и начнут новый раунд переговоров во вторник утром.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Европейского совета Пребен Ааманн.

"Президент Европейского совета Дональд Туск приостановил встречу и соберет Европейский совет завтра в 11:00", - написал Ааман в Twitter.

Tusk @eucopresident suspends the meeting and reconvenes #EUCO tomorrow at 11h.

— Preben Aamann (@PrebenEUspox) 1 июля 2019 г.