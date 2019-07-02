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Еврокомиссию возглавит министр обороны Германии

Еврокомиссию возглавит министр обороны Германии
21:07 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Еврокомиссию возглавит фон дер Ляйен, президентом Евросовета будет Мишель, место Могерини займет Боррель.

Руководители государств и правительств ЕС пришли к компромиссу вокруг «пакетного» решения о назначении руководителей ключевых европейских институтов.

Информация об этом появилась на сайте Европейского Совета.

В частности, должность президента Еврокомиссии предложено немецком политику Урсуле фон дер Ляйен, которая до этого занимала должность Министра обороны Германии. Должность Президента Европейского Совета предложено представителю Бельгии и премьер-министру этой страны с 2014 года Шарлю Мишелю. На пост Высокого представителя ЕС, руководителю Службы внешних действий лидеры ЕС выдвигают Жозефа Борелли Фонтеллеса.

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Должность председателя Европейского Центробанка предложено Кристин Лагард.

Как ожидается, вскоре должна состояться пресс-конференция действующего Президента Европейского Совета Дональда Туска по этому поводу.

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ЕС, Еврокомиссия, Министр обороны, ЕК, Урсула фон дер Ляйен.
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