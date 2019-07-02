Еврокомиссию возглавит министр обороны Германии

Новости мира: Еврокомиссию возглавит фон дер Ляйен, президентом Евросовета будет Мишель, место Могерини займет Боррель.

Руководители государств и правительств ЕС пришли к компромиссу вокруг «пакетного» решения о назначении руководителей ключевых европейских институтов.

Информация об этом появилась на сайте Европейского Совета.

В частности, должность президента Еврокомиссии предложено немецком политику Урсуле фон дер Ляйен, которая до этого занимала должность Министра обороны Германии. Должность Президента Европейского Совета предложено представителю Бельгии и премьер-министру этой страны с 2014 года Шарлю Мишелю. На пост Высокого представителя ЕС, руководителю Службы внешних действий лидеры ЕС выдвигают Жозефа Борелли Фонтеллеса.

Должность председателя Европейского Центробанка предложено Кристин Лагард.

Как ожидается, вскоре должна состояться пресс-конференция действующего Президента Европейского Совета Дональда Туска по этому поводу.