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Парубий отменил приглашение для ПАСЕ

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ
18:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Андрей Парубий отменил приглашение для ПАСЕ осуществлять наблюдение за выборами в Раду.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий отменил приглашение для Парламентской ассамблеи Совета Европы осуществлять наблюдение за досрочными парламентскими выборами в Украине, назначенными на 21 июля.

Об этом на своей странице в Facebook во вторник написал председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Владимир Арьев.

Как сообщалось, 25 июня после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации, украинская делегация обратилась к украинским властям с просьбой срочно рассмотреть вопрос прекращения участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы.

В ответ на это министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в случае подтверждения ПАСЕ полномочий российской делегации будет целесообразно, чтобы Верховная Рада отозвала приглашение для Ассамблеи быть наблюдателями на парламентских выборах в Украине, а Парубий заявил, что "мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов".

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1 июля парламентский комитет по иностранным делам рекомендовал Верховной Раде приостановить участие постоянной делегации в работе ПАСЕ до получения выводов Венецианской комиссии. Комитет также обратился к Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

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ПАСЕ, ЕС, Владимир Арьев, Андрей Парубий, Внешняя политика.
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