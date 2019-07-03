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Глава ЕП прокомментировал возможное назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК

Глава ЕП прокомментировал возможное назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК
17:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Глава Европарламента нового созыва рассказал о многочисленных дебатах по кандидатуре фон дер Ляйен на пост председателя ЕК.

Новый председатель Европарламента (ЕП) Давид-Мария Сассоли заявил на своей первой пресс-конференции в среду в Страсбурге, что предложение Евросовета выдвинуть кандидатом на пост главы Еврокомиссии представителя Германии Урсулу фон дер Ляйен вызвало много дебатов внутри политических фракций ЕП.

"Все политические объединения Европы обсуждали, что может сделать парламент. Что могу сделать я? Я могу допустить, что дискуссия по этому предложению пройдет при уважении правил, гарантируя возможность высказаться всем точкам зрения. И нужно, чтобы политические фракции могли высказать свои мнения. В этом роль председателя парламента", - сказал Сассоли.

Новый глава ЕП отвечал на вопрос о том, как он оценивает ситуацию с выдвижением фон дер Ляйен, учитывая, что социал-демократы возражают против ее кандидатуры и к ним могут присоединиться "зеленые", что поставит под угрозу утверждение евродепутатами предложения Евросовета. И что может в этой связи предпринять он, также неожиданно выдвинутый и избранный председатель Европарламента.

При этом Сассоли подтвердил, что его кандидатура была выдвинута социалистической фракцией ЕП только накануне выборов, в минувший вторник, и он этим был удивлен. Но он поспешил заверить, что является "человеком не Совета, а парламента".

По его словам, "вчера некоторые заключения, некоторые размышления внутри политических фракций по пакету (назначений руководителей институтов ЕС - Ред.), предложенному главами государств и правительств, показали, что парламент способен делать выбор при полной автономии и независимости".

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"Я думаю, что это великолепная гарантия дебатов, которые будут развиваться структурированным образом. Нужно, чтобы все смогли высказаться. Нам нужны дебаты, чтобы улучшить функционирование демократии. Нет - заранее неоспоримым идеям. Решение находят через дебаты, через спор. И я позабочусь, чтобы это происходило так", - объяснил председатель Европарламента нового созыва.

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ЕС, Еврокомиссия, Европарламент, Урсула фон дер Ляйен, Давид-Мария Сассоли.
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