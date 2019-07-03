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Новый президент ЕП о санкциях против РФ: Никто не предлагал изменить позицию

Новый президент ЕП о санкциях против РФ: Никто не предлагал изменить позицию
16:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Новый президент Европарламента Сассоли не ждет изменений позиции Евросовета, ЕК или ЕП по санкциям против РФ за агрессию к Украине.

Новый президент Европейского парламента Давид-Мариа Сассоли (David-Maria Sassoli) не ожидает изменений в позиции Европарламента в отношении санкций, введенных Европейским Союзом в отношении России из-за ее агрессии в отношении Украины.

"Насколько мне известно, никто не предлагал изменить позицию… Насколько мне известно, по этому вопросу продолжается обсуждение. Я не думаю, что в ближайшем будущем будут какие-либо изменения в позиции Европейского Совета, Европейкой Комиссии или политических групп парламента", - заявил Сассоли в среду в Страсбурге на пресс-конференции, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом он не озвучил собственную позицию по этому вопросу, а также и не ответил на вопросы о строительстве газопровода "Северный поток-2" и европейских устремлениях Украины.

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Как сообщалось, итальянец от группы социалистов Давид-Мариа Сассоли был избран в среду в Страсбурге новым президентом Европейского парламента.

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Россия, Санкции, Европарламент, Давид-Мариа Сассоли.
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