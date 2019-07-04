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"Надо оставаться и бороться за то, во что верим": Британия призвает Украину не покидать ПАСЕ

"Надо оставаться и бороться за то, во что верим": Британия призвает Украину не покидать ПАСЕ
11:41 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости мира: Глава британской делегации в ПАСЕ советует Украине оставаться в организации.

Глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Роджер Гейл призвал Украину не покидать организацию в ответ на возвращение представителей России.

Об этом Гейл сказал в интервью "Голосу Америки".

Британский политик считает большой ошибкой Украины приостановление участия в ПАСЕ.

"Я считаю, что это было бы большой ошибкой - исключать себя или быть исключенным. На мой взгляд, если вы терпите поражение, то это не значит, что вам конец. Но если опускаете руки - тогда конец. Надо оставаться и бороться за то, во что верим - в права человека. Расследование дела MН-17, отравление Скрипалей - нам надо и дальше поднимать эти вопросы", - отметил Гейл.

По его мнению, делегаты, в частности из Франции и Германии, голосовали за возвращение России в ПАСЕ ради своих национальных интересов.

"Я считаю, что делегации некоторых стран, вы упомянули Германию и Францию, голосовали за свои национальные интересы. В случае Германии - за газопровод "Северный поток-2". В случае партии (президента Франции Эммануэля) Макрона "Вперед" - это интересы в снятии санкций, чтобы снова продавать французские товары России. И это, наверное, самые главные факторы. Это не имеет ничего общего с принципами и с правами человека, ничего общего с условиями жизни людей в России. Утверждение, что россияне могут потерять доступ в Европейский суд по правам человека - чепуха, потому что они фактически уже сейчас не имеют к нему доступа", - считает Гейл.

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По его словам, "если и есть хоть какая-то польза от пребывания там Российской Федерации, а я, очевидно, не вижу пользы, так это то, что мы будем иметь их представителей, которым можно задавать вопросы".

Британский депутат заверил, что после ожидаемого выхода его страны из Европейского Союза позиция Лондона в отношении Украины не изменится, и важность участия в таких организациях, как Совет Европы, где Великобритания, очевидно, будет оставаться, будет еще больше.

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ПАСЕ, Великобритания, Россия, Роджер Гейл.
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