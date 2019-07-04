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Летняя сессия ПА ОБСЕ: Эстония поднимет вопросы Украины и Черного моря

Летняя сессия ПА ОБСЕ: Эстония поднимет вопросы Украины и Черного моря
12:37 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Эстония планирует поднять на сессии ПА ОБСЕ вопрос о милитаризации России в регионах Черного и Азовского морей.

Делегация Эстонии на сессии Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ намерена поднять вопрос о милитаризации России в регионах Черного и Азовского морей и Крыма, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе парламента республики.

Одним из главных вопросов на начинающейся 4 июля 28 летней сессии ПА ОБСЕ станет вопрос о роли парламентов в обеспечении стабильного развития и безопасности, сказали в пресс-службе.

Как заявил член делегации эстонского парламента, бывший командующий силами обороны Эстонии Йоханнес Керт (Johannes Kert), он планирует "поднять вопрос конфликта в Восточной Украине и вопрос милитаризации России в регионах Черного моря, Азовского моря и Крыма".

"Несмотря на агрессивную политику России, международные организации помогают повысить безопасность и улучшить ситуацию с правами человека в Абхазии, Грузии и Южной Осетии", - сказал он.

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Члены делегации Эстонии намерены также поднять вопросы управления миграции и политики высылки мигрантов на родину, защиты детей в регионах конфликтов, ксенофобии, агрессивного национализма и нетерпимости.

Летняя 28-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 4-8 июля, также будет посвящена влиянию выхода Великобритании из состава ЕС, энергетической безопасности, изменениям климата, борьбе с коррупцией и развитию добропорядочного управления.

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Эстония, Россия, ОБСЕ, Черное море, Донбасс, Йоханнес Керт.
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