Левоцентристы Британии теряют рейтинг доверия избирателей

Новости мира: Партия Джереми Корбина стремительно теряет рейтинг поддержки избирателей Великобритании.

Уровень поддержки британской Лейбористской партии снизился до самого низкого уровня за всю историю проведения опросов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Лейбористы впервые опустились на четвертое место в опросе Times/YouGov и только 18% респондентов заявили, что проголосуют за партию, если бы сегодня проходили парламентские выборы.

Опрос проводится с 1940-х годов – и только один раз у лейбористов был рейтинг в 18%, в мае 2009 года, когда правительство Гордона Брауна боролось с финансовым кризисом.

С прошлой недели оппозиционные лейбористы потеряли два пункта, что усилило сомнения среди членов партии по руководству Джереми Корбина.

Первое место занимает Консервативная партия, которая через три недели должна назвать нового лидера вместо Терезы Мэй. Ее рейтинг вырос на два пункта и составляет 24%.

Всего на один процент меньше имеет партия "Brexit", которая в мае выиграла выборы в Европарламент в Великобритании.

Третьими с рейтингом в 20% идут Либеральные демократы, впервые опередили лейбористов в опросах.