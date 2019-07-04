Скачать
Четверг, 04.07.2019
Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем
Разумков о реинтеграции Донбасса: Шапкозакидательством мы заниматься не будем
Протесты возле КСУ: Геращенко сообщила об избиении активистов "ЕС"
Протесты возле КСУ: Геращенко сообщила об избиении активистов "ЕС"
Украинские баскетболисты разгромили китайцев на Всемирной Универсиаде-2019
Украинские баскетболисты разгромили китайцев на Всемирной Универсиаде-2019
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу

Левоцентристы Британии теряют рейтинг доверия избирателей

Левоцентристы Британии теряют рейтинг доверия избирателей
14:50 Сегодня Телеграф

Новости мира: Партия Джереми Корбина стремительно теряет рейтинг поддержки избирателей Великобритании.

Уровень поддержки британской Лейбористской партии снизился до самого низкого уровня за всю историю проведения опросов в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Times.

Лейбористы впервые опустились на четвертое место в опросе Times/YouGov и только 18% респондентов заявили, что проголосуют за партию, если бы сегодня проходили парламентские выборы.

Опрос проводится с 1940-х годов – и только один раз у лейбористов был рейтинг в 18%, в мае 2009 года, когда правительство Гордона Брауна боролось с финансовым кризисом.

С прошлой недели оппозиционные лейбористы потеряли два пункта, что усилило сомнения среди членов партии по руководству Джереми Корбина.

Правящая партия Британии потеряла на местных выборах более 1300 мандатов

Первое место занимает Консервативная партия, которая через три недели должна назвать нового лидера вместо Терезы Мэй. Ее рейтинг вырос на два пункта и составляет 24%.

Всего на один процент меньше имеет партия "Brexit", которая в мае выиграла выборы в Европарламент в Великобритании.

Третьими с рейтингом в 20% идут Либеральные демократы, впервые опередили лейбористов в опросах.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Британия, Лейбористская партия, Джереми Корбин, Парламент Британии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 4 июля - Ульянов день
02 Гороскоп на сегодня, 4 июля 2019: все знаки Зодиака
03 Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
04 Посол оценил результаты визита Зеленского в Канаду
05 Стало известно, какая заставка на смартфон принесет удачу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вице-президент ЕК озвучил &quot;приоритет номер один&quot; для ЕС
Вице-президент ЕК озвучил "приоритет номер один" для ЕС
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Погода в Украине: кратковременные дожди, грозы и шквалы
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Турчинов выступил против легализации марихуаны
Меган Маркл запрещает американским родственникам видеться с ее сыном
Меган Маркл запрещает американским родственникам видеться с ее сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь