В Грузии прошел рок-концерт против "российской оккупации"

Новости мира: В столице Грузии перед парламентом организовали рок-концерт против "российской оккупации".

Продолжающаяся 15-й день акция протеста группы молодежи перед зданием парламента с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария после трех дней фактического угасания в четверг вновь стала многочисленной благодаря проходящему на площади концерту популярных рок-групп под девизом "Нет - российской оккупации".

В частности на концерте прозвучала песня, содержание которой сводилось к тому, что Грузия никогда не сдастся врагу, "не сдастся русскому", в исполнении супруги бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили - Маки Чичуа и бывшего секретаря Совета национальной безопасности Грузии Давида Раквиашвили. Последний исполнил соло на электрогитаре.

Ведущие сообщили собравшимся счет в банке, на который желающие могут перечислить деньги на организационные нужды акции.

Организаторы акции намерены в субботу, 6 июня провести шествие в Тбилиси с требованием отставки министра внутренних дел.

20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов. Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял положенное по регламенту место спикера, что вызвало возмущение грузинской оппозиции.

Протестующие с антироссийскими лозунгами пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами правопорядка. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских, а МВД республики сообщило о 305 задержанных в ходе акции протеста.