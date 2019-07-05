Скачать
Пятница, 05.07.2019
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Зеленский благодарит причастных к освобождению Краматорска и Славянска
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Совет судей избрал Монича на должность председателя
Впервые сразу две украинки выступят в четвертом раунде Уимблдона
Впервые сразу две украинки выступят в четвертом раунде Уимблдона
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией
Том Холланд готов сыграть Человека-паука с нетрадиционной ориентацией

Хорватия за два года должна вступить в еврозону

Хорватия за два года должна вступить в еврозону
22:00 Сегодня Телеграф eurointegration.com.ua

Новости мира: Хорватия взяла на себя ряд обязательств, которые должны быть выполнены к 2020 году для вступления в еврозону.

Хорватия официально подала заявку на вступление в еврозону.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Министерство финансов и центральный банк Хорватии направили письмо-заявление еврокоммисару Валдису Домбровскису и президенту Европейского центрального банка Марио Драги.

Хорватия заявила, что ожидает вступить в двухлетний период проверки, называющийся Механизмом валютного курса ЕС (ERM-2), к лету следующего года.

ERM-2 сделает ЕЦБ ответственным за денежно-кредитную и валютную политику страны с целью удержания значения хорватской куны по отношению к евро. Франкфурт и Брюссель также помогут правительству подготовиться к внедрению единой валюты.

Центробанк Европы попробует "расшевелить" экономику еврозоны, снизив ставку

Письмо Хорватии подчеркнуло еще шесть других обязательств, которые должны быть выполнены к лету 2020 году в рамках заявки. Они касаются сохранения стабильности финансово-банковской системы, положительных финансовых показателей, усиления сотрудничества с ЕЦБ и некоторых структурных мер, таких как улучшение бизнес-климата.

Румыния готовится к присоединению к еврозоне: названа дата

Министры финансов из 19 стран еврозоны должны обсудить заявку Хорватии, когда встретятся в понедельник в Брюсселе.

Если Европейский центральный банк и члены еврозоны дадут "зеленый свет", Загреб может ввести евро не раньше 2023 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Еврозона, Хорватия, ERM-2, Минфин Хорватии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 5 июля - День Евсевия
02 Погода на выходные: где ждать дождей
03 Гороскоп на сегодня, 5 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Генерал ВСУ: При необходимости, возвращение на позиции в Станице будет сложным
05 Праздник Ивана Купала 2019: поверья и обряды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
В ночь на 6 июля в Украине штормовое предупреждение
Коболев: Украине нужна большая приватизация
Коболев: Украине нужна большая приватизация
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Основные тезисы визита Зеленского в Краматорск
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Алессандра Амбросио стала звездой обложки Harper's Bazaar: фото
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь