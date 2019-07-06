Молдова возмущена открытием новых КПП в Приднестровье

Новости мира: Молдова осуждает открытие Приднестровьем новых пограничных пунктов в попытках создать пограничную зону.

Открытие властями непризнанного Приднестровья новых контрольно-пограничных пунктов на административной границе с Молдовой недопустимо.

Об этом говорится в пресс-релизе Объединенной контрольной комиссии по мониторингу ситуации в Зоне безопасности на Днестре, сообщает корреспондент.

«Власти непризнанного Приднестровья в одностороннем порядке устанавливают новые контрольно-пограничные пункты в зоне безопасности на Днестре, пытаясь, таким образом, превратить ее в пограничную зону», - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что Кишинев осуждает действия властей Приднестровья, фактически приравнивающие граждан Республики Молдова к иностранцам.

Члены молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии обратятся в этой связи к властям Республики Молдова с требованием рассмотреть возможность введения санкций против представителей властей непризнанного региона.